В России разбился второй военный самолет за сутки
Второе крушение российского военного самолета в Ростовской области за сутки, пишут российские СМИ.
Согласно сообщению, в Миллеровском районе области 9 октября разбился штурмовик Су-25. Самолет отправился с аэродрома войсковой части 75391 на боевой вылет. Причины неудачного полета выясняются. Источник заявил, что пилот погиб — не сработала система катапультирования.
Правительство Ростовской области не комментирует крушение.
Также 9 октября в Ростовской области потерпел крушение российский бомбардировщик Су-24, экипажу удалось катапультироваться. Бомбардировщик разбился во время учебно-тренировочного полета, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.