Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 18:34

Утром в понедельник Украина подверглась самому массированному ракетному обстрелу с 24 февраля. Использовались как старые советские ракеты Х101 и Х555, запущенные со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, так и противокорабельные ракеты «Калибр» из района Черного моря. Из 84 крылатых ракет 43 было сбито. Запускались также 24 БПЛА, из которых 13 – иранские «Шахед-136», 13 сбито. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей проблемы с электроснабжением, но часть ударов, очевидно, предназначалась для простого запугивания. Так, в Киеве взрывы прогремели на детской площадке сада Шевченко возле госуниверситета, на перекрестке двух центральных улиц – Владимирской и бульвара Шевченко, у прогулочного моста в Мариинском парке.

Эта атака была представлена как ответ Украине за взрыв на Крымском мосту двумя днями раньше. До сих пор нет никаких доказательств, что за взрывом стоят украинские спецслужбы, не исключают, что это мог быть эпизод в распрях между ФСБ и российскими военными, которые нынче подвергаются большой критике. Выдвигается также версия, что новому командующему российскими войсками в Украине генералу Сергею Суровикину понадобился веский повод, чтобы использовать свой сирийский опыт массового уничтожения гражданской инфраструктуры. Как бы то ни было, демонстративная акция возмездия позволила Путину продемонстрировать крылу «ястребов», что он готов на решительные меры в отношении Украины. В последний месяц в связи с большими проблемами на фронте в их среде проявлялось публичное недовольство тем, как ведется война. Критика оставалась буквально в шаге от того, чтобы ударить по первому лицу. Под их давлением президент России объявил мобилизацию и вот теперь «показал характер» после взрыва на Крымском мосту. Одновременно это и тестовое задание генерала Суровикина, который должен доказать свои полководческие таланты. Впрочем, почему его таланты, не проявившиеся в бытность командующим Южной группой российских войск в Украине, раскроются на новой должности, не очень понятно.

Зато понятно другое: такими мерами Украину принудить к миру невозможно, в ответ растет лишь ненависть к агрессору, которая и так на запредельных высотах. Владимир Зеленский записал короткое видео с улицы перед своим Офисом, демонстрируя, что он не покинул Киев. Президент Украины завершил его такими словами: «Всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него». Зеленский обратился к странам "Большой семерки" с просьбой о чрезвычайном саммите, на котором следует обсудить новые меры противодействия агрессии. В результате ракетного удара пострадало здание Консультативной миссии Европейского союза в Киеве, и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже сделал заявление, что Украина получит дополнительную военную поддержку со стороны ЕС.