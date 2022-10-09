Россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе из Беларуси

В Киевской области сбили два иранских дрона-камикадзе "Шахед", выпущенных с территории Беларуси, сказал в интервью РБК-Украина спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Как они когда-то запускали их с юга, например, из Крыма, так они могут совершать пуски и из других локаций. Просто взяли и перевезли. Это было ожидаемо. Просто теперь они будут иметь возможность с меньшей дистанции атаковать западные области", - сказал Игнат.

СМИ отмечает, что это первый известный случай применения иранских дронов-камикадзе с территории Беларуси.