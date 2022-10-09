Сегодня, 10 октября, в городе Кременчуг Полтавской области Украины прогремели взрывы. В районе работает ПВО, сообщает РБК-Украина.

Мэр города Виталий Малецкий призвал сохранять спокойствие.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил , что силами ПВО сбиты две ракеты в Кременчугском районе. "Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В Кривом Роге Днепропетровской области также раздались звуки взрывов. Начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что город атаковали дроны. "Предварительно - дроны-камикадзе "Шахиды", - говорится в сообщении.

Российская армия нанесла также ракетный удар по Черкасской области. Однако ПВО ВСУ отразило удар, сообщило Минобороны Украины.