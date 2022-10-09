Казахстан призвал своих граждан покинуть Украину
Посольство Казахстана просит граждан республики по возможности покинуть территорию Украины. Об этом говорится в официальном телеграм-профиле посольства Казахстана в Украине.
"В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах. Также посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины", - сообщает пресс-служба посольства в Telegram.