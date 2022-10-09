СБУ объявила в розыск Бортникова, Золотова, Колокольцева, Матвиенко, Нарышкина, Шойгу, Патрушева
Как сообщал ранее haqqin.az, Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела и объявила в розыск заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД России Марию Захарову.
СБУ вновь выступила с заявлением, в котором говорится о возбуждении уголовных дел и объявлении в розыск председателя ФСБ Бортникова, главы Росгвардии Золотова, спикера Совета Федерации Матвиенко, директора СВР Нарышкина, министра обороны Шойгу, секретаря Совбеза Патрушева.