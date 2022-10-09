Заявление Минобороны о перестрелке на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана заявляет о новых обстрелах позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.
В сообщении азербайджанского военного ведомства говорится, что 10 октября с 09:55 до 16:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечарского района, Чинарлы Товузгалинского района, периодически обстреливали из стрелкового оружия различных калибров позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Тезекенд Дашкесанского района, Агбулаг Товузского района.
Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры, отмечается в сообщении.