Украинцев призвали ограничить использование электроэнергии

Киев и представители местных властей Украины вводят ограничения на использование электроэнергии в стране после российских обстрелов, которые нанесли урон энергетической инфраструктуре страны. Украинский президент Владимир Зеленский попросил граждан уменьшить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.

«Враг нанес урон нашей энергетической инфраструктуре, но сейчас делаем все необходимое, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии. Инфраструктура, обеспечивающая мобильную связь, не пострадала. Кое-где наблюдались перебои из-за отсутствия энергоснабжения», — описал ситуацию Зеленский, пишет Moscow Times.

Оператор «Укрэнерго» предупредил о временном ограничении электроснабжения части промышленных предприятий и бытовых потребителей в украинской столице и области. Критические объекты социальной сферы — больницы, метрополитен, спасательные службы и другие — обеспечиваются электроэнергией в полном объеме.

«Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики», — признал глава энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус.

Российская армия утром 10 октября нанесла ракетные удары по украинским городам. По предварительным данным, погибли 11 человек, еще 64 получили ранения. Минобороны РФ утверждает, что наносило высокоточные удары по «объектам военного управления, связи и энергетики».