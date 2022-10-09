Курская область попала под «сильный обстрел» Украины
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. В ходе обстрела загорелся жилой дом, пострадал район спиртзавода. По предварительным данным, ранены два человека, пишут российские СМИ.
«Под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал поселок Теткино Глушковского района. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано 6 прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем»,— написал Старовойт в своем Telegram-канале.