Иран проводит военные учения в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) проводит совместные военно-морские учения «Пророк Мухаммед» с пограничной службой и армией Ирана. Об этом сообщает информагентство Fars.

По словам представителя КСИР полковника Ядоллы Шарафи, учения направлены на повышение возможностей пограничных войск и слаживание с КСИР и армией против «иностранной агрессии» на морском побережье.