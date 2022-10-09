Иран проводит военные учения в Персидском заливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) проводит совместные военно-морские учения «Пророк Мухаммед» с пограничной службой и армией Ирана. Об этом сообщает информагентство Fars.
По словам представителя КСИР полковника Ядоллы Шарафи, учения направлены на повышение возможностей пограничных войск и слаживание с КСИР и армией против «иностранной агрессии» на морском побережье.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!