В понедельник, 10 октября, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора были обсуждены итоги состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также ситуация в регионе.

Жозеп Боррель проинформировал Джейхуна Байрамова о подготовительной работе по миссии Евросоюза. Боррель высоко оценил итоги пражской встречи, отметив приверженность ЕС миру и стабильности в регионе.

В то же время Джейхун Байрамов довел до внимания Борреля, что в ходе женевской встречи Армении были представлены элементы мирного договора; необходимо в ближайшее время начать работу над мирным договором.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.