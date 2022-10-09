Звезда Голливуда назвал «простой способ» закончить войну в Украине

Американский актер Марк Руффало рассказал, что нужно сделать, чтобы закончить войну России против Украины.

Актер написал в твиттере, что «это так просто. Россия, уйди из Украины и все кончено. Мир во всем мире. Украина не может покинуть Украину. Россия всегда может вернуться в Россию».