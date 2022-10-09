Звезда Голливуда назвал «простой способ» закончить войну в Украине
Американский актер Марк Руффало рассказал, что нужно сделать, чтобы закончить войну России против Украины.
Актер написал в твиттере, что «это так просто. Россия, уйди из Украины и все кончено. Мир во всем мире. Украина не может покинуть Украину. Россия всегда может вернуться в Россию».
It’s so simple. Russia, leave Ukraine and it’s over. World peace. Ukraine can’t leave Ukraine. Russia can always go back to Russia. https://t.co/kJ09NjIJlZ— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 8, 2022
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