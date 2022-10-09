Макрон срочно поговорил с Зеленским после обстрелов Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон срочно переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после российских обстрелов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон выразил крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что в результате ударов пострадали мирные жители. "Он подтвердил свою полную и безоговорочную поддержку страны вместе с президентом Зеленским, а также приверженность Франции увеличению поддержки Украины в ответ на потребности, выраженные Киевом, в том числе в отношении военной техники", – говорится в сообщении.

Сам Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с французским президентом усиление украинской ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ.