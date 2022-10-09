Генсеку ООН остается только быть «глубоко шокированным» ударом России по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «глубоко шокирован» массированным ракетным ударом России по территории Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ООН Стефана Дюжаррика.

«Это представляет собой еще одну неприемлемую эскалацию войны, и, как всегда, гражданские лица платят самую высокую цену», — заявил представитель ООН.

Утром 10 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Харьковской областях Украины, а также в Киеве после взрывов возникли проблемы с электричеством и мобильной связью. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстрелы украинских городов утром 10 октября стали ответом на «теракт» на Крымском мосту.

«Сегодня утром по предложению Минобороны и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — заявил Путин.

Удар он назвал ответом на действия Киева: по его утверждению, спецслужбы Украины «осуществили три теракта в отношении Курской АЭС» и «пытались подорвать «Турецкий поток».