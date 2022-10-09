Спецпосланник Макрона и Пашинян обсудили мирный договор Азербайджана и Армении

В Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с советником администрации президента Франции Изабель Дюмон и специальным посланником Франции по Южному Кавказу Брисом Рокфеем, сообщает пресс-служба армянского правительства.

В сообщении говорится, что состоялся обмен мнениями о результатах четырехсторонней встречи в Праге с участием лидеров Азербайджана, Франции, Армении и председателя Совета ЕС.

Была подчеркнута важность разработки текста мирного договора Азербайджана и Армении, делимитации и демаркации границ, обеспечения гражданской миссии на границе с Азербайджаном.