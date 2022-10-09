Швеция не допустит Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»
Швеция откажет России в доступе к расследованию взрывов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, пишет Bloomberg.
Она утверждает, что предварительные расследования Швеции абсолютно конфиденциальны, поэтому к ним не могут допустить кого-либо.
Ранее Служба безопасности Швеции анонсировала окончание расследования аварий на газопроводах из России. По словам специалистов, факт диверсии подтвердился.
«После осмотра места преступления полиция может заявить, что на газопроводах «Северный поток-1» «Северный поток-2» в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам», – заявило ведомство. Остальные подробности не разглашаются.