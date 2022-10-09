Компания Рахмана Халилова продала танкерный флот в России

В преддверии введения ЕС эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты российские операторы танкерного флота выходят из сегмента «река-море». Три таких танкера продал железнодорожный оператор Railgo, а Волжское пароходство вообще выходит из наливного сегмента, объясняя продажу убыточностью танкерных перевозок, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Коммерсант».

Перевозки «река-море» действительно год от года теряют грузовую базу. Кроме того, с декабря используемая сейчас схема перевалки нефти с судов под российским флагом на суда третьих стран, которые потом разгружаются в портах ЕС, будет противоречить европейским санкциям.

Железнодорожный оператор Railgo, возглавляемый Рахманом Халиловым, продал принадлежащую ему судоходную компанию «Таганрогский танкерный флот». В компании уточнили, что сделка состоялась 26 апреля, стоимость не раскрывается. Новым собственником, пояснили в компании, стало астраханское ООО «Адамант», не аффилированное со структурами Халилова.

В управлении Railgo находились три танкера класса «река-море», предназначенных для перевозки нефтеналивных и жидких химических грузов: «Леди Лейла», «Леди Севда» и «Леди Рания». Основными партнерами судоходной компании до ее продажи являлись ЛУКОЙЛ, SOCAR и «Казмунайгаз».

Railgo входит в тройку крупнейших железнодорожных операторов РФ по перевозкам нефтеналивных грузов, у компании 35 тысяч цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов, а также 738 химических танк-контейнеров.

В Railgo пояснили, что средства от сделки компания планирует инвестировать в увеличение парка цистерн и другие проекты, связанные с транспортом. Источник, близкий к компании, сообщил, что на решение о продаже повлияли в том числе и санкции.

Railgo не единственный оператор, избавившийся от своего танкерного флота «река-море». 30 сентября о выходе из наливного бизнеса, который планируется завершить до конца года, сообщило Волжское пароходство Владимира Лисина.

Вслед за пятью танкерами, проданными в сентябре, компания одобрила сделку по продаже еще восьми нефтеналивных танкеров, сообщив, что это решение соответствует долгосрочной стратегии по выходу из сегмента перевозок нефти и нефтепродуктов.

«Нефтеналивные перевозки на протяжении последних нескольких лет были убыточными для Волжского пароходства», - сообщила компания, намереваясь в дальнейшем сосредоточиться на перевозках пищевых грузов, патоки и жидкой химии.

Решения о выходе из флота «река-море» компании принимают на фоне подготовки стран ЕС к введению эмбарго на импорт российской нефти морским путем с декабря 2022 года и нефтепродуктов с марта 2023 года. Под запрет попадет, в частности, рейдовая перевалка, которую сейчас осуществляют суда «река-море», выгружающиеся на рейде на крупный танкер третьей страны, следующий далее в европейский порт.