Польша просит своих граждан покинуть Беларусь
Граждане Польши должны покинуть Беларусь из-за растущего напряжения между двумя странами. Об этом заявило правительство страны, пишет Reuters.
«Мы рекомендуем польским гражданам, пребывающим в Беларуси, покинуть ее территорию имеющимися коммерческими и частными средствами»,— сообщили в правительстве.
Это произошло после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Польше, Литве и Украине готовят боевиков для проведения терактов в его стране, а польские войска могут «в течение двух-трех часов» подойти к границе Беларуси. Он также сообщил, что Польша просит Соединенные Штаты разместить на ее территории ядерное оружие.