Главком Украины показал карту ракетных ударов России
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал карту ракетных ударов по территории страны по состоянию на утро понедельника, 10 октября.
Залужный отметил, что РФ применила крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136.
По его словам, силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил, Сухопутных войск ВС Украины и зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов. При этом он отметил, что украинские защитники вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же в недостаточном количестве.