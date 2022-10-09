Атака на энергосистему Украины, совершенная Россией утром 10 октября, является самой масштабной с начала войны. Россияне наносили удары по всей цепи поставок электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщают украинские СМИ.

"Это самая масштабная атака на энергосистему Украины за все время войны. Цинизм этой атаки состоит в том, что были нанесены удары по всей цепи поставок, чтобы усложнить возможность переподключения и предоставления электроэнергии из других источников", - сказал украинский министр.

Галущенко подчеркнул, что уже началось восстановление поврежденных объектов. Он также призвал украинцев снизить потребление электроэнергии в часы пик.

Министр также сказал, что сегодняшние ракетные обстрелы вынуждают Украину пойти на прекращение с 11 октября экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы. "Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", - заявил Галущенко.

Утром 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины: были выпущены более 80 ракет. В результате обстрелов погибли 11 человек, десятки ранены, пострадали объекты критической инфраструктуры, в отдельных областях возники перебои с электроснабжением и мобильной связью.