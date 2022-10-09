На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном в жилом массиве Гурд Дереси в Сумгаите.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар был потушен пожарными бригадами Министерства. В результате пожара сгорел потолок площадью 30 кв. м различных нежилых помещений, построенных под одной крышей общей площадью 150 кв. м и принадлежащих Долуханову Эльману Мусеиб оглу, 1945 года рождения.