Cын поджег объект своего отца в Сумгаите видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном в жилом массиве Гурд Дереси в Сумгаите.
В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар был потушен пожарными бригадами Министерства. В результате пожара сгорел потолок площадью 30 кв. м различных нежилых помещений, построенных под одной крышей общей площадью 150 кв. м и принадлежащих Долуханову Эльману Мусеиб оглу, 1945 года рождения.
В ходе предварительного расследования, проведенного сотрудниками Государственной службы пожарной охраны МЧС, а также проверки показаний камер видеонаблюдения и допроса свидетелей были выявлены обоснованные подозрения в том, что поджог был совершен умышленно.
Владелец объекта Э.Долуханов сообщил в своих показаниях, что поджог совершил его сын. Во время проверки показаний камер видеонаблюдения на объекте подтвердилась информация о том, что поджог умышленно совершил сын потерпевшего - Долуханов Калиф Эльман оглу, 1971 года рождения. Собранные материалы направлены в соответствующие органы для правовой оценки.