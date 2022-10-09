Укрепляют поддержку Киева: Байден отреагировал на ракетные удары России по Украине

Соединенные Штаты решительно осуждают ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву, 10 октября. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что атаки по гражданским, а не военным объектам демонстрируют "крайнюю жестокость незаконной войны" президента РФ Владимира Путина против Украины.

"Эти нападения еще больше укрепляют нашу приверженность народу Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", – заявил Байден.