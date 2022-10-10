Беларусь Украине: не провоцируйте и войны не будет

Украина должна не провоцировать Беларусь, чтобы избежать войны. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы фиксируем, что наши соседи (украинцы - ред.) обеспокоились сегодня тем, что со стороны вооруженных сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия... У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете делать неправильных шагов, значит, войны не будет", - сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, Беларусь настроена только на оборону своих границ. Виктор Хренин пригрозил Киеву "быстрым и жестким" ответом в случае "провокаций".