Записал: Ага Гасымлы, собкор 10 октября 2022, 23:04

Владимир Сокор, известный американский аналитик и ведущий эксперт американского Фонда Джеймстаун рассказал haqqin.az, как США и Европа ответят Путину на применение ядерного оружия в войне против Украины. Отметим, что, по мнению западных политологов, предпринятая Москвой массированная бомбардировка украинских городов является своеобразным жестом отчаяния Кремля, вызванного бегством российских войск на юге и востоке Украины. Ранее президент Байден заявил, что, из-за угроз России применить ядерное оружие в ответ на потери в Украине, риск глобального «Армагеддона» достиг самой высокой отметки со времен Карибского кризиса 1962 года.

Тем не менее, лично Владимиру Сокору опасность применения Кремлем ядерного оружия представляется крайне низкой, хотя и не невозможной. «Москва не станет следовать правилам собственной ядерной доктрины, а будет руководствоваться конкретной ситуацией на украинском фронте, - считает политолог. – Россия может применить ядерное оружие только при обстоятельствах, не прописанных в её ядерной доктрине. А именно в случае, если российские войска потерпят на поле боя полное поражение, которое будет непосредственно угрожать существованию российской государственности». По мнению Сокора, есть несколько факторов, способных удержать Путина от использования в Украине тактического ядерного оружия. «Во-первых, - считает политолог, - использование атомной бомбы на поле боя будет означать, что российские войска создадут радиоактивный пояс, лишив себя тем самым возможности наступать в зоне ядерного поражения. Во-вторых, на востоке Украины, являющимся основным театром военных действий, ветры дуют с запада на восток. А это означает, что поднимающееся после ядерного взрыва радиоактивное облако пойдет в сторону России. Применение же атомного оружия на украинском побережье Азовского или Черного морей может вызвать радиоактивные осадки во всех странах, окаймляющих бассейн Черного моря, включая Турцию, что станет для Кремля политическим самоубийством». Американский политолог убежден, что применение атомного оружия приведет к полной изоляции России, при которой страны всего мира, включая дружественные Москве Китай и Индию, осудят Путина и будут отдалятся от РФ.

«Западные политики и военные считают, что США и Европа, скорее всего, ответят Москве неядерными ударами, - говорит Владимир Сокор. – Безумный шаг России развяжет НАТО руки для участия в войне на стороне Украины против российских войск. У альянса достаточно обычного оружия для эффективной войны против ВС России. Если порядка двадцати американских реактивных систем залпового огня HIMARS хватило, чтобы переломить ход войны в Украине, то можно себе представить, что станет с российской армией, если против нее применят тысячи разных видов современного высокотехнологичного и высокоточного натовского оружия. Думаю, в Москве это хорошо понимают». Как известно, по сей день в мире существует табу на применение какого бы то ни было ядерного оружия. По мнению американского эксперта, слом этого табу со стороны России однозначно повлечет за собой появление других очагов ядерного конфликта. «К примеру, КНР может решить, что раз ядерный запрет не распространяется на Россию, то можно использовать ядерный шантаж против Тайваня. В свою очередь, Тайвань бросит все свои промышленные и технологические ресурсы, чтобы заполучить ядерное оружие в противостоянии Китаю. То же самое касается Индии с Пакистаном. Как известно, Исламабад располагает значительным арсеналом ядерного оружия, и в этом плане Индия, хотя и является ядерной державой, значительно уступает своему соседу. В результате, созданный Россией прецедент приведет к тому, что Индия, опасаясь атомной бомбардировки со стороны Пакистана, начнет наращивать собственный ядерный потенциал, что, безусловно, негативно скажется на безопасности огромного региона Юго-Восточной Азии».