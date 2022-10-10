Медбрат Асриян признался в желании сжечь военкомат в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд отправил на два месяца в СИЗО Максима Асрияна, которого подозревают в планировании поджога военкомата. Радио Свобода пишет, что молодого человека задержали 7 октября в аэропорту Пулково, когда он пытался вылететь в Сочи. Асрияну вменяется покушение на теракт.

Российские СМИ писали, что в ночь на 1 октября Максим Асриян пришёл к зданию военкомата Фрунзенского района Петербурга с двумя бутылками с зажигательной смесью, но не стал ничего делать и ушел. Сам Асриян частично признал свою вину: он заявил, что у него были мысли поджечь военкомат, но он отказался от них.

В обвинении также говорится, что в телефоне Асрияна нашли "инструкцию по совершению теракта".

26-летний Максим Асриян работает медбратом. В июне он рассказывал газете "Петербургский дневник", что готов поехать в Донбасс и оказывать помощь раненым, неважно, "с какой стороны" будут пациенты.