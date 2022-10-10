Переговоры Али Асадова и премьер-министра Молдовы фото
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в понедельник, 10 октября, с находящейся с визитом в Баку премьер-министром Республики Молдова Натальей Гаврилицей.
В пресс-службе Кабинета министров сообщили, что на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-молдавских отношений в различных направлениях. Была подчеркнута важность состоявшегося в Баку заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Молдовой.
Али Асадов и Наталья Гаврилица обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Молдовой, поощрения взаимных инвестиционных возможностей и деловых связей, а также перспективы сотрудничества в различных сферах.