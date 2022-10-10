«Президент Джозеф Байден сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским... Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы противовоздушной обороны. Он также подчеркнул свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления и злодеяния, оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь», — отмечается в сообщении на сайте Белого дома.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 октября, провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого обсудил поставки Украине систем ПВО. Об этом Зеленский рассказал в Telegram.

Он отметил, что разговор был продуктивным.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения было ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки резолюции Украины на Генассамблее ООН.