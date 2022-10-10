Миллиардер отказался от российского гражданства

Инвестор Юрий Мильнер объявил об отказе от российского паспорта. По словам миллиардера, он и его семья покинули Россию еще после аннексии Крыма в 2014 году, а летом 2022 года завершили процесс выхода из гражданства, пишет Moscow Times.

Мильнер является основателем группы фондов DST Global, одним из инвесторов которого был Алишер Усманов. Бизнесмен инвестировал в Facebook, Twitter, Alibaba и прочее. Он занимает 15-ю строчку Forbes с состоянием в $7,3 млрд.

В 1999 году Мильнер получил гражданство Израиля, прожил там несколько лет, а затем переехал в США.