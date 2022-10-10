Россия готовится к новой бомбардировке украинских городов

Россия может продолжить наносить ракетные удары по территории Украины в ночь с 10 на 11 октября. Вероятно, атаки будут направлены на энергетическую инфраструктуру. Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Сегодня ночью возможно продолжение. Будут «Калибрами» работать по Украине. Будут работать по энергетической инфраструктуре. Скорее всего, потому что это «нормальный» второй этап. Доразведали цели, которые смогли поразить, захотят и дальше (наносить удары)», - заявил Арестович.