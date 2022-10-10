Суд обязал Россию выплатить $2,63 млрд бывшей структуре ЮКОСа

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России и обязал Москву выплатить $2,63 млрд бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl.

Agence France-Presse сообщает, что Россия оспаривала компетентность суда в отношении этого дела. Однако суд отклонил этот аргумент.

В июле 2021 года Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил Yukos Capital компенсацию $5 млрд c учетом процентов и судебных издержек. В августе 2021 года Россия обвинила компанию в рассекречивании решения суда, поскольку это было нарушением конфиденциальности разбирательства. Россия заявляла о намерении защитить свои права.

Российские СМИ напоминают, что Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году, требуя $13 млрд в качестве компенсации. Компания заявляла, что выдала ЮКОСу займы, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей. Предприятия ЮКОСа «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз» заняли у Yukos Capital 11,2 млрд рублей и 2,4 млрд рублей соответственно. Российские власти заявляли, что средства принадлежали компании ЮКОС и использовались в нелегальных схемах для вывода средств и уклонения от уплаты налогов.