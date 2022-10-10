Евросоюз поможет Украине подготовиться к зиме и окажет военную поддержку

Евросоюз продолжит помогать Украине в гуманитарном и военном плане и будет готов удовлетворить ее потребности при подготовке к зиме. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова приводит пресс-служба Евросовета.

«Европейский Союз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном плане, а также в восстановлении и удовлетворении потребностей при подготовке к зиме», – сказал Мишель.

По словам Шарля Мишеля, тот факт, что Кремль прибегает к такой тактике, «свидетельствует лишь о его собственном растущем отчаянии».