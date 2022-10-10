Индия «глубоко обеспокоена эскалацией конфликта в Украине»

Один из ключевых союзников России в Азии – Индия выступила против эскалации конфликта в Украине после массированных ракетных ударов по ключевым городам страны.

Нью-Дели «глубоко обеспокоен эскалацией конфликта в Украине», в том числе атаками на инфраструктуру и гибелью гражданских лиц, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Индия «очень четко выступала против конфликта в Украине», сказал глава индийского МИД Субрахманьям Джайшанкар. «Мы считаем, что этот конфликт не служит ничьим интересам. Ни его участников, ни международного сообщества», – сказал Джайшанкар.