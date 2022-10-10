Генассамблея ООН отказала России

Россия хотела, чтобы голосование за резолюцию Генассамблеи ООН за осуждение попыток аннексии украинских территорий было тайным, но проиграла. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 10 октября, 107 стран поддержали проведение публичного, а не тайного голосования за проект резолюции, осуждающей псевдореферендумы и попытку незаконной аннексии четырех областей Украины. Только 13 стран выступили против публичного голосования, 39 – воздержались, остальные – не голосовали.

Генассамблея также выступила против повторного рассмотрения вопроса о возможности проведения тайного голосования.

Резолюция разрабатывается для осуждения аннексии Россией четырех регионов Украины. В тексте говорится, что страны ООН и международные органы должны поддержать мирное прекращение конфликта «с помощью политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств».