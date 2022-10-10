Нападения с территории Беларуси в ближайшее время не будет. Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Его цитируют украинские СМИ.

"Плохая новость заключается в том, что эти товарищи в течение месяца способны туда пригнать группировочку в 15-20 тысяч мобилизованных и стать на границе, чтобы нам угрожать. При определенных условиях Путин может их даже погнать прямо на Киев без вооружения, без военной техники – тупо пешком", - сказал Арестович.