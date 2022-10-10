Офис Зеленского: Россия хочет заставить Украину согласиться на переговоры на своих условиях

Россия наносит массированные ракетные удары по Украине, чтобы заставить Киев согласиться на переговоры. Это стратегия принуждения к переговорам на российских условиях, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишут украинские СМИ.

По мнению Ермака, в массированных ракетных ударах не было никакого военного смысла, поскольку украинские военные продолжат освобождать территории. В то же время Россия пыталась повлечь за собой гуманитарную катастрофу, чтобы спровоцировать очередную волну миграции и психологически сломать украинцев.

«То, что они сейчас делают – это стратегия принуждения к переговорам на российских условиях. Мы не подчинимся, потому что от нашей победы зависит существование Украины как государства», - заявил Ермак.