Зеленский обратился к украинцам с места удара российских ракет

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник опубликовал видеообращение, записанное на пересечении улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко, куда утром 10 октября попали российские ракеты. Слова украинского лидера приводит BBC.

"Перекресток в Киеве, где я сейчас стою, стал целью удара. В 700 метрах отсюда – колокольня Софийского собора. Москвы еще не было, когда он уже стоял", - заявил Зеленский на фоне разбиравшей завалы строительной техники.

"Прямо за мной – детская площадка, которая тоже стала мишенью", - добавил президент Украины.

"Они говорят, что хотят столкнуть Украину в XVIII век, но они сами попали в более давние времена, во времена дикарей, которыми они стали вполне осознанно. А Украина все равно остается в XXI веке, - заявил Зеленский. – Киев видел разных чужестранцев и пережил их всех. Киев переживет и это нашествие террористов, у которых нет истории, нет традиций, нет культуры".

Он добавил, что россияне не могут ничего противопоставить Украине на поле боя, поэтому и обстреливают украинские города, но заверил, что Украину "невозможно запугать, только еще более объединить".

Зеленский сообщил также, что западные партнеры уже заверили его в своей поддержке и пообещали ускорить предоставление Украине новых средств ПВО.

Ранее в понедельник Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден поговорил с Зеленским и пообещал "продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самозащиты, включая передовые системы ПВО". На 11 октября намечено экстренное заседание "Большой семерки" по Украине.