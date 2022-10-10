В Кривом Роге ракетный удар заблокировал шахтеров: под землей около 100 человек

В понедельник, 10 октября, Россия осуществила массированные атаки по украинским городам, в том числе и в Кривом Роге. Ракетный удар заблокировал шахтеров. В настоящее время под землей остаются 98 человек, сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Вилкула.

По его словам, во время удара под землей в горных выработках, башенных копрах и шахтных галереях было 854 шахтера в четырех локациях. В настоящее время заблокирована одна шахта, в которой находятся 98 человек.

Глава ОВА отмечает, что идет "сложная спасательная операция с использованием контргрузов, противовесов, ручных лебедок для спасения людей".