Все больше стран делают ставку на беспилотники
Различные страны мира активно обновляют свой парк беспилотников, которые за последние несколько лет изменили тактику ведения боевых действий. Как пишет Forbes, власти Марокко достигли договоренности с Китаем по покупке беспилотников Chengdu Wing Loong II.
Таким образом, Рабат будет иметь в своем военном арсенале беспилотники от трех поставщиков – Турции, Израиля и Китая.
Издание отмечает, что ранее Марокко вооружило свою армию беспилотниками Bayraktar TB2 и израильскими аппаратами Harop и обладает теми же возможностями, какие есть у Вооруженных сил Азербайджана.
Во время 44-дневной войны в Карабахе израильские беспилотники азербайджанской армии вывели из строя армянские системы ПВО, а турецкие байрактары успешно уничтожали танки российского происхождения. Forbes пишет, что Марокко может попытаться повторить эту же тактику в потенциальной войне с Алжиром, чьи вооруженные силы преимущественно используют российское вооружение.
Эфиопия также проявляет большой интерес к иранским ударным беспилотникам Mohajer-6, которые Россия активно использует в Украине. «Диверсифицированные закупки такого рода, скорее всего, станут нормой, а не исключением, тем более что все больше производителей беспилотных летательных аппаратов выводят на рынок все больше моделей по более конкурентоспособным ценам», - говорится в статье.
При администрации Трампа США ужесточили режим контроля за ракетными технологиями, из-за чего стала невозможной поставка беспилотников даже ближайшим союзникам США. Данный пробел на рынке стремится заполнить Китай, который предлагает всем странам свои беспилотники Wing Loong II и CASC Rainbow.
В дополнение к диверсификации закупок БПЛА страны также работают над развитием своих возможностей по производству беспилотников на местном уровне. Сообщается, что сделка Марокко по китайским беспилотникам включает в себя производство ряда из них в королевстве. По сообщениям, Рабат уже ведет переговоры о сделке по совместному производству израильских боеприпасов на своей территории.
Королевство Саудовская Аравия является еще одним оператором Wing Loong II. Теперь Эр-Рияд хочет, чтобы TB2 завод производил на местном уровне. Королевство уже подписало соглашение с Китаем о создании беспилотников на местном уровне. Саудовцы разрабатывают свой собственный беспилотник Samoom, который, как они ожидают, может присоединиться к вооруженным силам королевства к 2024 году.
Лидером по производству беспилотников за рубежом является Турция, которая уже заключила соответствующие соглашения с рядом стран. Иран также открыл первый завод по производству своих беспилотников – выбор пал на соседний Таджикистан.