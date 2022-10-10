Все больше стран делают ставку на беспилотники

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Различные страны мира активно обновляют свой парк беспилотников, которые за последние несколько лет изменили тактику ведения боевых действий. Как пишет Forbes, власти Марокко достигли договоренности с Китаем по покупке беспилотников Chengdu Wing Loong II. Таким образом, Рабат будет иметь в своем военном арсенале беспилотники от трех поставщиков – Турции, Израиля и Китая.

Издание отмечает, что ранее Марокко вооружило свою армию беспилотниками Bayraktar TB2 и израильскими аппаратами Harop и обладает теми же возможностями, какие есть у Вооруженных сил Азербайджана. Во время 44-дневной войны в Карабахе израильские беспилотники азербайджанской армии вывели из строя армянские системы ПВО, а турецкие байрактары успешно уничтожали танки российского происхождения. Forbes пишет, что Марокко может попытаться повторить эту же тактику в потенциальной войне с Алжиром, чьи вооруженные силы преимущественно используют российское вооружение. Эфиопия также проявляет большой интерес к иранским ударным беспилотникам Mohajer-6, которые Россия активно использует в Украине. «Диверсифицированные закупки такого рода, скорее всего, станут нормой, а не исключением, тем более что все больше производителей беспилотных летательных аппаратов выводят на рынок все больше моделей по более конкурентоспособным ценам», - говорится в статье. При администрации Трампа США ужесточили режим контроля за ракетными технологиями, из-за чего стала невозможной поставка беспилотников даже ближайшим союзникам США. Данный пробел на рынке стремится заполнить Китай, который предлагает всем странам свои беспилотники Wing Loong II и CASC Rainbow.