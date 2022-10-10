Россия готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром

По их словам, запуск рейсов и открытие пункта не означают дипломатического признания – это будет сделано для обслуживания российских граждан, живущих в ТРСК, их порядка 10 тысяч, уточнили собеседники.

Россия готовится запустить авиасообщение с Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) и открыть консульский пункт в северной Никосии, это может произойти до конца года, заявили «Известиям» высокопоставленные осведомленные источники.

Аналогично свои консульские учреждения в северной части острова открывают западные страны, называя их «офисами» и не уточняя, что они находятся в ТРСК.

В парламенте Турции «Известиям» заявили, что Анкара будет только приветствовать запуск рейсов в ТРСК, но позицию Турции по Крыму этот шаг вряд ли изменит.

20 сентября турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила, что две российские авиакомпании планируют начать полеты в ТРСК. По информации издания, рейсы запустят уже 15 ноября, когда в ТРСК откроют новый аэропорт Эрджан (Ercan Havalimanı).

Высокопоставленные осведомленные источники «Известий» подтвердили информацию турецких СМИ, но уточнили, что речь идет об инициативе одной частной российской авиакомпании, а не о национальном перевозчике РФ. Второй источник «Известий», также знакомый с ситуацией, добавил: РФ также изучает возможность открыть консульский пункт в северной части острова.

Российское СМИ отмечает, что точно так же западные страны открывают офисы и консульские представительства в ТРСК. Согласно сайту МИД республики, в стране действуют офисы Великобритании, Германии, Франции, Австралии, Италии, ЕС и США.

По словам собеседника «Известий», РФ планирует поступить аналогично – в северной Никосии появится консульский пункт, авиасообщение же будет установлено с Эрджаном.