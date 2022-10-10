В России выросли продажи книг по истории нацистской Германии

Издание приводит в пример книгу Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» о том, как рядовые граждане Третьего рейха воспринимали события тех лет. Продажи книги выросли в пять раз в «Читай-городе» и в 17 раз – в «ЛитРес».

С начала частичной мобилизации в России местные издатели наблюдают спад продаж книг в целом, но при этом резкий рост интереса россиян к литературе о Второй мировой войне и гитлеровской Германии, пишет «Коммерсант».

По данным книготорговой сети «Читай-город», с которыми ознакомился «Коммерсант», в сегменте литературы о Второй мировой войне с 21 сентября наблюдается рост продаж в штуках на 20%. Самая резкая динамика – у книги «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» Николаса Старгардта, говорит представитель сети. С 21 сентября по 4 октября, по его словам, продажи книги выросли на 405% по сравнению с 7–20 сентября. Также среди бестселлеров – «Мемуары под грифом «секретно» Павла Судоплатова, «Победа в тайной войне. 1941–1945 годы» Николая Никулина, «Хроника тайной войны и дипломатии. 1938–1941 годы» Павла Судоплатова.

В издательстве «Бомбора» рост продаж книги Джулии Бойд «Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов», говорит представитель издательства, не уточняя цифр. Продажи книги увеличились еще в феврале, а после 21 сентября возник новый всплеск интереса, отмечают в издательстве».

Книга Эрика Ларсона «В саду чудовищ» про гитлеровскую Германию середины 1930-х годов – один из бестселлеров издательства «Альпина», также «прекрасно продается» «История Второй мировой войны» Уинстона Черчилля.

В ГК «ЛитРес» говорят, что с 21 сентября в 17 раз выросли продажи уже упомянутой книги Николаса Старгардта.