Новые детали уголовного дела Салима Муслимова

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на очередном судебном заседании были допрошены несколько свидетелей. Первым выступил учредитель и директор ООО Şıxlı Сафадар Джавадов. Он сообщил, что основанная им компания в 2014 году выиграла тендер, объявленный в Сумгаитском центре инвалидов. Компании было перечислено 198 тысяч манатов: «В тендере участвовали три компании. Наша компания выиграла его. А в 2019 году компанию закрыли. После 2014 года в тендерах мы не участвовали».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, которого обвиняют в превышении служебных полномочий, присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, а также во взяточничестве.

В показаниях следствию свидетель отмечал, что из указанной выше суммы 42 тысячи 139 манатов были переданы заведующему сектором Министерства труда и социальной защиты населения Даянату Фараджеву в качестве «отката». Однако на суде Джавадов свои показания следствию не подтвердил и сказал, что денег никому не давал: «Я просто подписал документы. Сделать это меня попросил директор «Муганбанка» Ариф (ныне покойный – ред.)».

Допрошенный в качестве свидетеля Турал Гаджиев заявил, что на его имя и на имя его отца Сохбета Гаджиева (также покойного) были открыты 4 компании. Эти компании выиграли тендеры и построили 9 домов для семей инвалидов и шехидов в Гусарском, Хачмазском, Огузском районах. За строительство домов начальнику управления Минтруда и социальной защиты населения Натику Азизову выделили 45 тысяч манатов.

Подтверждая свои показания следствию, свидетель сообщил, что Азизов вызвал его отца в министерство и сказал, что тот должен заплатить по 5 тысяч манатов за каждый дом.

Допрошенный в суде свидетель Абузар Бабаев в своих показаниях заявил, что его знакомый, работающий в спортзале, открыл фирму на его имя: «Я не возражал – взамен на то, что буду бесплатно заниматься в спортзале. Они обналичили деньги с банка, и я расписался».

Один из свидетелей, Анар Рагимов, сообщил, что его дядя Исрафил Гасанов открыл на имя племянника семь компаний, и между этими компаниями и Минтруда были заключены договора о закупках: «Ежемесячно платили по 700 манатов. Но меня эта ситуация беспокоила. Поэтому отказался от этих компаний в 2016 году».

Судебный процесс продолжится 17 октября.