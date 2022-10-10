Британские спецслужбы: решения Путина оказались ошибочны

Украина переломила ход войны и противостоит российским войскам, которые находятся в истощенном состоянии, говорится в заявлении главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга, которое он сделает во вторник. Выдержки из речи главы спецслужбы BBC получила вечером в понедельник.

Как считают в GCHQ, несмотря на произошедшие накануне массированные ракетные обстрелы украинской территории, боеприпасы у российских военных заканчиваются, а решения президента России Владимира Путина оказались ошибочными.

В заявлении Флеминга говорится, что затраты России на войну в Украине в плане людей и оборудования ошеломляющие, но все успехи российских войск в первые месяцы войны сейчас сведены на нет.

"Мы знаем – и российские командиры на местах знают – что их запасы и боеприпасы заканчиваются, - говорит глава GCHQ. – В условиях отсутствия эффективного внутреннего противодействия решения Владимира Путина оказались ошибочными. Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях".