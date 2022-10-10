По его словам, в Польше насчитывается 62 тысячи таких объектов. «Пожарные проверяют их оснащение и пригодность к эксплуатации. Если они непригодны, мы примем меры по их адаптации», - сообщил Вонсик.

Замминистра отметил, что пока Польше ничего не угрожает, но власти готовятся к худшему сценарию на фоне продолжающейся войны России в Украине. Решение о проверке было принято некоторое время назад. «Это рутинные действия. Мы в НАТО, мы в Евросоюзе. Мы не участники этой войны, хотя всячески поддерживаем Украину. Польша – безопасная страна», - заключил Вонсик.

После массированных ракетных обстрелов Украины со стороны России 10 октября, президент Польши Анджей Дуда провел срочные консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Подробности разговора в канцелярии не привели. Столтенберг написал, что речь шла о продолжении поддержки Украины со стороны НАТО.