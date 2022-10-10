Постпред Турции при ООН: призываем Россию отменить свое решение

"Перед лицом произошедшего Турция подтверждает свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины", - сказал Синирлиоглу на заседании Генассамблеи ООН, передает Anadolu.

Турецкий дипломат подчеркнул, что Анкара отвергает нелегитимные "референдумы", организованные Москвой с целью аннексии четырех областей Украины. "Решение об аннексии украинских территорий поставит под еще большую угрозу перспективы мира. Мы призываем Российскую Федерацию отменить свое решение и вернуться к дипломатии", - добавил он.

Синирлиоглу также подчеркнул, что члены ООН "обязаны обеспечить разрешение конфликтов мирными средствами".

Дипломат сообщил, что Турция будет одним из докладчиков по проекту резолюции «осуждающей незаконные референдумы и решение об аннексии Россией восточной Украины», которая будет поставлена на голосование на Генассамблее ООН на этой неделе.