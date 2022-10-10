Армения снова провоцирует на границе заявление Минобороны; срочно в номер
Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе.
Согласно сообщению военного ведомства, 10 октября в 23:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района, используя стрелковое оружие, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.