В Конгрессе российскую атаку против Украины назвали демонстрацией «отчаяния Путина»

Сопредседатели двухпартийного Украинского кокуса в Конгрессе – демократы Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис – опубликовали накануне заявление в связи с российскими ракетными ударами по Украине, подчеркнув, что эта атака только подчеркивает степень «отчаяния», в котором пребывает российский президент. Об этом пишет «Голос Америки».

«Последние нападения России на мирных жителей в Киеве и по всей Украине демонстрируют отчаяние Владимира Путина, поскольку его силы постоянно терпят неудачи. Россия стремится сломить волю украинского народа и приверженность победе Украины со стороны ее союзников. Этого не произойдет, поскольку мир объединится против этого варварства...», - говорится в заявлении.

Утром в понедельник российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам, пытаясь разрушить инфраструктурные объекты, в том числе нанести урон энергосети. Президент Джо Байден в понедельник осудил российские ракетные удары по Украине.