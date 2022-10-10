Записал: Ага Гасымлы, собкор 09:54

По мнению азербайджанского политолога Мехмана Алиева, главного редактора информационного агентства «Туран», принятые на четырехсторонних переговорах в Праге договоренности открывают пути для кардинальных преобразований во всем регионе Южного Кавказа. «В Праге стороны пришли к консенсусу на базе Устава ООН и Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года о создании СНГ, в соответствии с которой все бывшие советские республики (не участвовали только страны Прибалтики – ред.) выразили согласие, что границы между ними будут проходить в соответствии с границами, определенными во время их пребывания в составе СССР, - отметил азербайджанский политолог. – Тем самым, страны, подписавшие Алма-Атинскую декларацию, признали территориальную целостность друг друга. Этот документ подписали тогдашние главы Азербайджана и Армении Аяз Муталибов и Левон Тер-Петросян. И сейчас, после тридцати лет кровавого армяно-азербайджанского конфликта, президенты Азербайджана и Армении подтвердили приверженность своих стран принципам Алма-Атинской декларации и территориальную целостность друг друга.

Что же касается территории Азербайджана, населенной этническими армянами, то, думаю, стороны договорились не увязывать эту тему с признанием территориальной целостности Азербайджана. Ибо вопросы будущего армянского населения региона будут вестись за скобками каких-бы то ни было обсуждений статуса армян Карабаха, в формате прямого диалога между представителями Баку и армянской общины, темой которых могут стать вопросы сосуществования армянской общины в составе Азербайджана, гарантии её безопасности, формы её взаимодействия с центральными органами власти в Баку, формирование органов местного самоуправления в соответствии с действующей в Азербайджане системой местного самоуправления и прочее. Все эти вопросы входят в компетенцию внутренних вопросов Азербайджанской Республики». Мехман Алиев считает, что переезд из Москвы в Ханкенди президента инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», миллиардера Рубена Варданяна был обговорен на уровне неформальных контактов.

«Рубен Варданян – крупный предприниматель, обладающий внушительными финансовыми возможностями и влиянием, - подчеркнул политолог. – Самое главное, что этот человек не участвовал в Карабахской войне и не совершал военных преступлений против азербайджанских военнослужащих и мирного населения. В настоящее время идет процесс передачи Варданяну полномочий главы армянской общины. Возможно, он не станет единолично управлять армянским населением региона, этим будет заниматься его команда. Не исключено также, что Варданяну отведена роль теневого лидера, чем-то напоминающая роль Бидзины Иванишвили в Грузии. Но в любом случае, у компактно проживающих в Азербайджане армян будет программа экономического восстановления и развития, центральное финансирование, местный бюджет, будет строительство современной инфраструктуры, после чего начнутся интеграционные процессы и окончательное возвращение армян Карабаха в правовое, экономическое и политическое поле Азербайджана». По словам Мехмана Алиева, очень важным моментом пражских переговоров стало рассмотрение урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в контексте создания Южнокавказского союза. «В столице Чехии президент Ильхам Алиев предложил для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе создать трехстороннюю платформу с участием Баку, Еревана и Тбилиси, - отметил азербайджанский политолог. – Президент Алиев сказал, что на трехсторонней платформе могут обсуждаться вопросы развития энергетики, коммуникаций и другие проблемы, представляющие взаимный интерес».

По словам Мехмана Алиева, новый формат сотрудничества на Южном Кавказе отличается от предыдущих проектов тем, что не предусматривает участия в нем третьих сил. Ранее предлагалась платформа «3+3», которую из-за участия в ней России не приняла Грузия. «Теперь же, в случае если страны Южного Кавказа примут и законодательно оформят идею трехсторонней платформы, Баку, Тбилиси и Ереван смогут договариваться об интеграционных процессах сами, без участия посредников или третьих лиц, - отметил Алиев. – К примеру, есть железная дорога, ведущая из Грузии в Армению, у Азербайджана есть нефте- и газопроводы, проходящие через грузинскую территорию, а у Грузии, в свою очередь, есть газопровод, который идет в Армению и пр. То есть, после заключения мирного соглашения и выстраивания нормальных отношений, между Баку и Ереваном, откроются энергетические и транспортные коммуникации через Грузию в Армению, по которому в Армению из России и других стран будут поступать грузы. Армения сможет получать из Азербайджана более дешевый газ, чем из России. То же самое касается экспорта нефтепродуктов и прочих товаров в Армению. Ереван сможет пользоваться налаженными Азербайджаном транскаспийскими коммуникациями для торговли и перевозок со странами восточного берега Каспия. Взаимоотношения трех стран в рамках Южнокавказского союза могут выйти на уровень стратегического партнерства и заложить основы сотрудничества Южнокавказского союза с Евросоюзом, чтобы впоследствии стать частью объединенной Европы. Думаю, на Южном Кавказе грядут масштабные и весьма позитивные перемены. Прекращение конфронтации и установление союза трех южнокавказских государств станет своеобразным магнитом для притока крупных иностранных инвестиций, параллельно будут происходить политические преобразования в сторону большей демократизации…»

Но самое главное, по мнению политолога, заключается в том, что Баку решает ключевой, основополагающий для Азербайджана вопрос – восстановление своей территориальной целостности, происходящее на фоне ожесточенной, кровопролитной российско-украинской войны и прогнозируемого внутриполитического кризиса в России, которые в совокупности могут оказать негативное и даже разрушительное воздействие на приграничные с Российской Федерацией государства. «Нам необходимо быть готовыми к такому развитию событий в России, - считает Мехман Алиев. – Поэтому, с точки зрения национальной безопасности, Азербайджану принципиально важно обеспечить внутреннюю консолидацию, чтобы решительно пресечь любые возможности вмешательства третьих сил, активизации всякого рода «пятых колонн» и т.д.» Политолог отмечает, что после признания территориальной целостности Азербайджана, вопросы делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, будут носить технический характер, поскольку определяющим для Азербайджана было признание Ереваном его территориальной целостности страны и отказ от независимости Нагорного Карабаха. «Обращает на себя внимание тот факт, что армянская общественность весьма спокойно восприняла заявления, сделанные после переговоров в Праге, - отмечает Мехман Алиев. – Обычно после таких встреч в Ереване начинаются организованные или спонтанные митинги, пикеты, СМИ критикуют Пашиняна… Но сейчас ничего подобного не наблюдалось. Что свидетельствует о том, что, похоже, армянское общество пришло к некоему консенсусу. Так что, признание территориальной целостности Азербайджана – это не только решение Никола Пашиняна, но и всего армянского общества». Мехман Алиев также убежден, что посредничество Евросоюза в армяно-азербайджанских переговорах следует рассматривать в значительно более широком контексте – как посредничество Европы и США. По мнению политолога, активная фаза переговоров началась после резкого обострения на неделимитированной армяно-азербайджанской границе, имевшего место 12-13 сентября и ставшего для армянской стороны своего рода месседжем о возможности силового варианта завершения конфликта.