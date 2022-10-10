МИД поделился публикацией об армянском терроре в Гяндже
Министерство иностранных дел Азербайджана в своем твиттер-аккаунте поделилось публикацией в связи со второй годовщиной ракетного обстрела Гянджи армянскими войсками.
«11 октября 2020 года, спустя несколько часов после договоренности о прекращении огня, Армения обстреляла населенные пункты азербайджанского города Гянджи баллистическими ракетами, в результате чего погибли 10 гражданских лиц, в том числе пять женщин, 40 человек получили ранения. Это было четвертое нападение на Гянджу во время 44-дневной войны», - говорится в сообщении.
On Oct. 11, 2020, several hours after ceasefire, #Armenia had fired upon residential area of #Ganjacity of #Azerbaijan with Scud-B ballistic missiles killing 10 civilians, incl. 5 women, & injuring 40. This was 4th attack on Ganja during course of 44-Day War #ArmenianAggression pic.twitter.com/ffVqVeRZ2j— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 11, 2022