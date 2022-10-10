На Апшероне обнаружен артиллерийский снаряд
На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Гобу Апшеронского района, сообщили в министерстве.
На место происшествия сразу отправилась оперативная группа Службы спасения особого риска МЧС, которая совместно с сотрудниками полиции обнаружила 100 мм артиллерийский снаряд.
Снаряд был увезен сотрудниками МЧС для обезвреживания.
В ходе осмотра близлежащей территории никаких опасных либо подозрительных объектов найдено не было.