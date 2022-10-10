На Апшероне обнаружен артиллерийский снаряд

На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Гобу Апшеронского района, сообщили в министерстве.

На место происшествия сразу отправилась оперативная группа Службы спасения особого риска МЧС, которая совместно с сотрудниками полиции обнаружила 100 мм артиллерийский снаряд.

Снаряд был увезен сотрудниками МЧС для обезвреживания.

В ходе осмотра близлежащей территории никаких опасных либо подозрительных объектов найдено не было.