Алиев летит в Бишкек

Как сообщают СМИ Кыргызстана, в рамках визита главы Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

В ходе визита также планируется проведение первого заседания Межгосударственного совета.

Помимо этого, в рамках предстоящего государственного визита состоится открытие парка Дружбы Кыргызстана-Азербайджана, а также общеобразовательных школ им. Гейдара Алиева и им. Низами Гянджеви.